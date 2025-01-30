Bolu Kartalkaya Kayak Merkezinde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınında gözaltı sayısı 28e yükseldi. Konuyla ilgili TBMMde araştırma komisyonu kurulurken Başkan Erdoğan, bugün AK Parti grubunda yaptığı konuşmada, Belediye başkanı koltuğunda oturan şahsın İtfaiye müdürü korkmuştur diyerek meşrulaştırmaya çalıştığı ancak daha sonraki ifadelerde başka sebeplerin devreye girdiği anlaşılan skandalın üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. dedi. Kan donduran ihmali anlatan otel çalışanı Tuni Urhan, yangının 3.30dan daha önce çıktığını anlattı. Urhan, yangın sırasında yapılan akılalmaz ihmali, Otel müdürü Zeki Bey, sadece personelleri uyandırın, yarısı mutfağa gelsin yarısı otoparka gidip müşteri arabalarını çeksin dedi. sözleriyle dile getirdi.