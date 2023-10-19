Son dakika haberleri... İşgalci İsrail savaş suçu işlemeye devam ediyor. Her gün yeni bir vahşete imza atan İsrail, yine hastaneyi hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı kan donduran saldırı sonucu hastanede 500 kişinin şehit olduğunu duyurdu. Saldırı sonrası Hamas açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Gazze Şeridindeki hastane katliamı soykırım suçudur denildi. ABD, BM Güvenlik Konseyinde Gazzeye insani yardım sağlanması için çatışmalara ara verme çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti. İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridinin çeşitli bölgelerini ve içinde evlerini terk eden insanların sığındığı Birleşmiş Milletler BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına UNRWA ait bir okulu vurduğu bildirildi.