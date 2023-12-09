×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
CANLI TAKİP | Katil İsrail hava saldırılarını sürdürüyor! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti / 09.12.23

CANLI TAKİP | Katil İsrail hava saldırılarını sürdürüyor! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti / 09.12.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

CANLI TAKİP | Katil İsrail hava saldırılarını sürdürüyor! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti / 09.12.23

Takvim 00:00
02

Başkan Erdoğan'dan Gazze'de yaşananlara göz yuman Batı'ya sert tepki: 70'i aşkın gazeteci öldürüldü ABD'nin meşhur gazeteleri nerede? / 09.12.23

Takvim 02:06
03

İstanbul'da kentsel dönüşümün yol haritası netleşti! 5 yapıdan birisi dönüşecek / 09.12.23

Takvim 02:32
04

Seçil Erzan'ın yeni telefon kayıtlarına ulaşıldı: Çaktırmadan anahtarı bırak... / 09.12.23

Takvim 03:07
05

Maaş oranları netleşiyor! Emekliye üç formüllü zam | Enflasyon+Refah Payı ile taban maaş artışı masada...

Takvim 02:34
06

ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti! / 09.12.23

Takvim 03:02
07

Vize uygulaması onaylandı! Yunanistan'da hangi adalara kaç gün vizesiz giriş yapılacak? Uygulama ne zaman başlayacak? / 09.12.23

Takvim 02:23
08

Falyalı suikastinin sır tetikçisi Hollanda'nın Zoetermeer kasabasında yakalandı! İhbarı bölgedeki Türkler yaptı / 09.12.23

Takvim 02:32
09

Kazançlı emeklilik formülü: Son tarih 31 Aralık! Prim için bu ay başvuranlar 50 bin TL kazanacak...

Takvim 00:51
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Gündem
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı