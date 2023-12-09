Gazze’de ateşkese son verip işgale devam eden soykırımcı İsrail, ABDnin gölgesi altında katliama devam ediyor. ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde BMGK Gazzede insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karar tasarısını veto etti. Hamas, bu durumu İsrailin Filistin halkının öldürülmesine doğrudan katılımı olarak değerlendirdi .Öte yandan İsrail ordusunun, gece boyunca Gazze Şeridinin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı.