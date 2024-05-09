Son dakika haberleri… Soykırımcı İsrail ile ABD’nin ateşkes oyununun ardından soykırım ordusu Refah’ta bombardımana devam ediyor. Yerinden edilmiş bir buçuk milyondan fazla Filistinlinin son sığınağı olan Refah’ı dört bir yandan kuşatan soykırım ordusu bölgeyi resmen mezarlığa çevirmekle tehdit ediyor. Terör devleti İsrail’in başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hamas’ın kabul ettiği ateşkes teklifinin İsrail’in taleplerinin çok gerisinde kaldığını ancak İsrail heyetinin daha ileri görüşmeler için Kahire’ye geldiğini söyledi. Öte yandan ABD ise 7 Ekimden bu yana ilk kez aldığı bir kararla terör devleti İsraile bomba göndermeye ara verdi.