Son dakika haberi... Gazzede Hamas ile soykırımcı İsrail arasında daha önce uzlaşılan geçici ateşkes sona erdi. Günlerdir Gazze’de defalarca ateşkesi ihlal eden ve Batı Şeria’daki saldırılarını artırıp Filistinlilere yönelik tutuklama kampanyası yürüten soykırımcı İsrail, dün ABDden aldığı icazetle Gazze’yi yeniden vurmaya başladı. İşgalci İsrail ordusundan Savaşa yeniden başladık duyurusu geldi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, insani aranın bitmesinin ardından katil İsrail’in abluka altındaki bölgeye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 178e yükseldiğini duyurdu.