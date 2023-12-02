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CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Gazze’yi bombalıyor! Sözde ateşkes sona erdi: Terör devletinden ‘Savaşa yeniden başladık’ açıklaması / 02.12.23

CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Gazze’yi bombalıyor! Sözde ateşkes sona erdi: Terör devletinden ‘Savaşa yeniden başladık’ açıklaması / 02.12.23

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Gazze’yi bombalıyor! Sözde ateşkes sona erdi: Terör devletinden ‘Savaşa yeniden başladık’ açıklaması / 02.12.23

Takvim 03:07
02

Eylül Öztürk hakkında şoke eden gerçek! Dilan Polat ile eşi Engin Polat gözaltına alınınca Türkiye biletini iptal etmiş / 02.12.23

Takvim 01:32
03

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan soruşturma! / 02.12.23

Takvim 03:04
04

Ekşi Sözlük'te skandallar bitmiyor! Hem korsan yayın hem pedofili skandalı...Örtbas çabası / 02.12.23

Takvim 02:43
05

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma! / 02.12.23

Takvim 03:35
06

İYİ Parti'den ihraç edilen eski Kurucular Kurulu Üyesi İsmet Koçak'tan bomba açıklamalar: İstanbul'daki tacizi Buğra Kavuncu ve Meral Akşener örtbas etti / 02.12.23

Takvim 03:10
07

KKTC'de Yahudi istilası! 2 bine yakın şirket kurdular! 25 bin dönüm arazi aldılar / 02.12.23

Takvim 03:37
08

İnlerine girmeye devam! MSB duyurdu: 16 hedef imha edildi / 02.12.23

Takvim 01:51
09

CANLI TAKİP | Gazze'de insani ara 3. kez uzatıldı! İsrail ve Hamas 8. günde 'geçiçi ateşkes'te mutabık kaldı / 01.12.23

Takvim 03:15
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