Son dakika haberleri… Soykırımcı İsrail, Gazze’de katliama devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden’ı da arkasına alarak dünyanın gözü önünde soykırıma imza atan işgal devleti, Gazze’yi kara saldırısı ile tehdit etmeye devam ediyor. İsrail’i ziyaret ederek soykırımcı Netanyahu’ya desteğini dünyanın gözü önünde yineleyen ABD Başkanı Joe Biden’ın ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da İsrail’e gitti. Öte yandan İsrail, Han Yunus Hastanesi yakınında bir bölgeyi vurdu. İnsan Hakları İzleme Örgütü HRW, İsrailin 11 Ekimde Gazze’nin suyunu keserek 600 bin insanı temiz sudan yoksun bıraktığını duyurdu. Müslümanların cuma namazı için bir araya geleceği cuma gününe özel baskınlarını artıran İsrail, zırhlılarını Batı Şeriadaki Ramallah kentine gönderdi.