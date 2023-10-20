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CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Batı’dan katil Netanyahu’ya tam destek / 20.10.23

CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Batı’dan katil Netanyahu’ya tam destek / 20.10.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Batı’dan katil Netanyahu’ya tam destek / 20.10.23

Takvim 02:18
02

Pentagon yalanı açık açık itiraf etti: Hastane katliamını Hamas'ın yaptığına dair elimizde belge yok / 19.10.23

Takvim 00:43
03

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki / 19.10.23

Takvim 02:03
04

Başkan Erdoğan'dan ABD'nin skandal veto kararına sert tepki: "BMGK sorumluluğunu bir kez daha yerine getiremedi" / 19.10.23

Takvim 02:43
05

ABD'li silah uzmanı soykırımcı İsrail'i yalanladı: Saldırılarda kullanılan roket ABD mühimmatı / 19.10.23

Takvim 01:56
06

CANLI TAKİP | Katil İsrail El-Ehli Baptist Hastanesi'nden sonra bir okulu hedef aldı / 19.10.23

Takvim 02:43
07

Yıllardır aynı kanlı plan aynı şeytani senaryo! Soykırımcı İsrail'in 7 maddede manipülasyon taktiği! / 19.10.23

Takvim 03:33
08

Emekliye ve memura Ocak'ta yüzde 50'lik zam bekleniyor! Hangi gelirler artacak? Fazla mesai ücreti nasıl değişecek?

Takvim 03:26
09

Tarım, savunma ulaşımda teknolojik hamle! Türk savunma, havacılık sektörü cirosu 26 milyar dolara ulaşacak

Takvim 01:29
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