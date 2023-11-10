Siyonist terör devleti İsraile ait savaş uçakları ve topçuları, Gazze Şeridinin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sivil hassasiyeti gözetmeden savaşın 34üncü gününün gecesinde de aralıksız sürdürdü. Filistin Haber Ajansının geçtiği bilgiye göre; Beyaz Sarayın her gün 4 saatlik ateşkes ilan edileceğine yönelik iddiasına rağmen İsrail ordusu Gazzedeki Şifa Hastanesi Yerleşkesinde yer alan poliklinik binasını bombaladı. Saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu aktarıldı. İşte dakika dakika yaşananlar...