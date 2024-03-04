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CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail yine yardım bekleyenleri vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var / 03.03.24

CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail yine yardım bekleyenleri vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var / 03.03.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail yine yardım bekleyenleri vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var / 03.03.24

Takvim 06:53
02

NATO’da sızıntı kabusu! Rusya’nın ortaya çıkardığı ses kaydı ittifakı karıştırdı: Almanya topun ağzında / 03.03.24

Takvim 03:50
03

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı: Gazze'de Ramazan'dan önce ateşkes için çabamız var / 03.03.24

Takvim 06:53
04

CHP'yi 'dipten' saran korku! "Öndeyiz" algılı ısmarlama anketlere bir de böyle bakın... İmamoğlu ve Yavaş endişeli, Kılıçdaroğlu kararlı / 03.03.24

Takvim 05:49
05

CHP'nin ittifak ortaklarına bakın! HDP/DEM'li Remziye Tosun'dan PKK'lı leş 'Çiyager'e methiyeler / 04.03.24

Takvim 01:45
06

Tüketici örgütleri vatandaşları uyardı! İftar pazarı 40 milyara çıktı! İllerde menü fiyatları ne kadar?

Takvim 04:01
07

İşte CHP ve DEM'in PKK uzlaşısının eseri! Esenyurt'a 'Kürt bölgesi' dedi ortalık karıştı! PKK provokatörü gözaltında / 03.03.24

Takvim 01:39
08

Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na okkalı yanıt: Sen git ‘liderim’ dediğin genel başkanını arkasından hançerlemeye devam et / 03.03.24

Takvim 07:13
09

Başkan Erdoğan'dan Muğla'da net yerel seçim mesajı: 31 Mart'ı milli irade bayramı ilan edeceğiz / 03.03.24

Takvim 07:19
10

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu / 03.03.24

Takvim 06:51
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