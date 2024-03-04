Son dakika haberleri… Soykırıcı terör devleti İsrail yine yardım bekleyen masum sivilleri vurdu. Alçak saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’de yardım bekleyenlere yönelik düzenlediği saldırıda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı. Soykırımcı İsrail’in 29 Şubat’ta yardım bekleyen sivillere düzenlediği saldırıya ilişkin BMGK’dan açıklama gelmişti. BMGK İsrail’i özel olarak suçlamazken “100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği” ve “İsrail güçlerinin dahil olduğu olaydan derin endişe duyulduğunu” belirten ortak bir bildiri yayımladı. Hamas heyeti ateşkes görüşmeleri için Kahirede bulunurken terör devleti İsrailin heyetini geri çektiği öğrenildi.