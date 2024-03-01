Son dakika haberleri... İsrail ordusu, 146 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürüyor. İnsani yardımların girişini de engelleyen soykırımcı İsrail, Gazzenin güneyinde, yardım kamyonlarına ateş açtı. Açılan ateş sonucunda 104 kişi hayatını kaybetti. İsrail güvenlik kaynakları, Gazze Şeridinin kuzeyinde kıtlıkla mücadele eden Filistinlilerin insani yardım tırlarının etrafını sarması ve İsrail güçlerine yaklaşması nedeniyle askerlerin onları tehdit gördüğünü ve kalabalığa ateş açtığını itiraf etti. Hamas, Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine BMGK İsraili Gazzedeki kitlesel katliamı ve etnik temizliği durdurmaya zorlayacak kararlar almaları için acil toplanma çağrısında bulundu.