Soykırımcı İsrail, Gazze’de ateşkesin sona erdiği cuma gününden bu yana Gazze’de yüzlerce kişiyi öldürdü. Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz’deki saldırısını bahane olarak sunan terör devleti pazartesi günü itibarıyla kara saldırısını genişletti. Gazze’de adalet binasını dahi patlatıp sivilleri hedef alan İsrail, Batı Şeria’da ise tutuklamalar devam ediyor. Katil İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Tubas kentine düzenlediği baskında biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü, 3’ünü yaraladı.