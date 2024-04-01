Son dakika haberi! Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı, oy sayma işlemine geçildi. Türkiye genelinde sandıkların yüzde 99u açıldı. Seçim sonuçlarına ilişkin ilçe seçim kurullarına yarın 15.00e, il seçim kurullarına 5 Nisan Cuma saat 17.00ye, YSKye ise 10 Nisan Çarşamba saat 17.00ye kadar itirazda bulunulabilecek. Olağanüstü itiraz ise 7 Nisan Pazar günü saat 17.00den 14 Nisan Pazar günü saat 17.00ye kadar yapılabilecek. İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde yerel seçim sonuçlarını takvim.com.trden takip edebilirsiniz.