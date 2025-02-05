İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Trump, Gazzenin artık tamamen yıkılmış bir bölge olduğunu ve yaşanabilir bir yer olmadığını söyleyerek, Bu yüzden insanların Gazzeye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum. dedi. Hamas, ABD Başkanı Donald Trumpın, Filistinlilerin Gazzeden ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunduğu açıklamasını reddettiğini duyurdu. Öte yandan İsrail basını Netanyahu’nun Gazze’de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını iptal edeceği yönünde haberler yaparken Beyaz Saray’dan ise ateşkesin devam edeceği mesajı geldi.