İstanbulda bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 10uncu gününde devam ediyor. Duruşmada Opara bebekte gelişim geriliği olduğunu savunan Birinci hastanesi sahibi Ali Aksu, otopsi talebinde bulunurken, Büyükçekmece Başsavcılığınca, davada yargılanan sanıkların mal varlıklarına tedbir konulduğu öğrenildi.12 hastane/şirkete de kayyum atandı.