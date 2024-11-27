İstanbulda, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması saat 10.40 sıralarında başladı. Tutuksuz sanıklardan Ecem Koç, Halime bebeğin ölümüne ilişkin sorulan sorulara cevap verdi. Koç, Öleceğini biliyorduk. İlk kez doktorsuz kaldık. dedi. Avcılar Hospital Başhekimi tutuksuz sanık Fetin Rüştü Yıldız yaptığı savunmada, elebaşı Fırat Sarıdan danışmanlık aldıklarını ifade ederken, Sarı’ya cirodan yüzde 35 pay veriyorduk. Ancak SGK’ya fatura ettiğimiz kısımda bu ödeme yüzde 20 şeklinde oluyor. şeklinde konuştu. Gece nöbetlerinde bir doktor bulunmadığını belirten Yoğun Bakım Hemşiresi olarak çalışan Tuğba Baş Özkaynak, İlk aradığım kişi sorumlu hemşire olurdu. dedi.