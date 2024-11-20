İstanbulda, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması ikinci gününde devam ediyor. Sanıklardan Hasan Basri Gök, savunmasında, Gözümle gördüğüm bir şey yok ama kimse hayrına bir şey yapmıyordu. Bebek başına 5 bin lira alıyordu. diyerek kan donduran sistemin detaylarını anlattı. Mahkeme Başkanı tutuklu sanık Deniz Korkmaza, Fırat Sarı’nın kurduğu sistemde yüzde 40 kar aldığını söylemişsin. dedi. Tutuklu Korkmaz, iddiaları kabul ederek, Evet, doğrudur. ifadelerini kullandı. İşte dakika dakika Yenidoğan Çetesi duruşmasının ikinci gününde yaşananlar.