Son dakika haberi! İran istihbaratının Türkiyede gerçekleştirmeye çalıştığı muhalif kaçırma operasyonu Milli İstihbarat Teşkilatınca MİT bozulmuş, geçtiğimiz Şubat ayında By Sağlam Savunma Sanayi şirketi sahibi İhsan Sağlam ve savcı Davut Yılmazın aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanmıştı. Casus savcı Yılmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından görevi kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarından da soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.