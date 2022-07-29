Cem Muhammet'i çöp eve esir eden teyzenin eski eşi konuştu: Annesinin telefonunu ben verdim! / 29.07.22

Son dakika haberi! Bursada kız kardeşi Yasemin Acarın oğlu Muhammet A.yı kaçırıp çöp eve kapatan Kamuran Pınar Acarın eski eşi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kızını görmesinin engellendiğini belirten ve isminin yazılmasını istemeyen baba, 13 yıldır çocuğumu arıyorum. Bu olay sayesinde kızımı alma şansım da ortaya çıktı. Kızım yazlığıma gelip bir gün bile tatil yapmadı. Oysa benim kızım dünyanın en mutlu çocukluğunu yaşayabilirdi. dedi. Polislerin kendisini aradığını belirten eski eş, Polisler bana Muhammetin annesini tanıyıp tanımadığımı sordu. Bende cep telefonunu verdim. Yasemini öyle buldular zaten. ifadelerini kullandı.