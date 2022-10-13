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7/24 Dinle Takvim Cem Vakfı Yerel Yönetimler Başkanı Esma Ersin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararını desteklediği için görevden alındı / 13.10.22
Cem Vakfı Yerel Yönetimler Başkanı Esma Ersin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararını desteklediği için görevden alındı / 13.10.22

Cem Vakfı Yerel Yönetimler Başkanı Esma Ersin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararını desteklediği için görevden alındı / 13.10.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

Cem Vakfı Yerel Yönetimler Başkanı Esma Ersin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararını desteklediği için görevden alındı / 13.10.22

Takvim 02:39
02

EYT’liye 3’lü maaş hesabı! Emekli aylıkları ne zaman başlayacak? Fazla primler nasıl etkileyecek? Maaşlar nasıl hesaplanacak? / 06.10.22

Takvim 02:04
03

Avrupa’da enflasyon çift haneyle rekor kırdı: Dev firmalar iflasa sürükleniyor / 01.10.22

Takvim 02:21
04

Galatasaray’da bu sezon parlayan Boey için sıraya girdiler / 10.10.22

Takvim 01:04
05

Yurtta pres cihanda pres! Fenerbahçe, yaptığı presle rakibine sahayı dar ediyor / 08.10.22

Takvim 01:14
06

Avrupa'da enerji krizinin derinliği her geçen gün artmaya devam ediyor! Almanya elektrik ihracatını, Fransa ise sıcak suyu kesecek / 06.10.22

Takvim 02:26
07

Sözleşmeliye kadro Ekim'de tamam! Taslak metni netleşti! Masada neler konuşuldu? İşte tüm detaylar... / 07.10.22

Takvim 02:10
08

Kılıçdaroğlu 'derin' yuvasında Türkiye'ye kara çaldı! Okyanus Ötesi'nde icazeti alamadı Türkiye'yi şikayete başladı / 12.10.22

Takvim 02:37
09

Dünya, Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı takdir ediyor Kılıçdaroğlu ABD'den karşı çıkıyor: "Savaşta taraf olalım" / 13.10.22

Takvim 02:40
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