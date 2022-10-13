Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacağını duyurmuştu. Cem Vakfı Yerel Yönetimler Başkanı Esma Ersin, Başkan Erdoğanın kararlarını desteklediği için görevinden alındığını duyurdu. Ersin, yaşananlara ilişkin Hakkımda bu kararı veren yetkili mercilerin takındıkları anti demokratik tavır, görevden alınmama gerekçe olarak gösterdikleri siyaset üstü tanımını ne kadar içselleştirememiş olduklarının en bariz göstergesidir dedi.