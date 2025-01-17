Kandil ve YPG arasında Suriye kavgası baş gösterdi. PKK elebaşı Cemil Bayık, YPGli teröristbaşı Ferhat Abdi Şahini Suriyeden çıkarsanız bedel ödetiriz diyerek tehdit etti. Kandil - YPG kavgasının tüm arka planına vakıf olduklarını dile getiren Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Komutanı Fehim İsa İran faktörüne dikkat çekti. İran sipere indi YPG ile direniyor diyen İsa, YPGnin İran kamikaze İHAlarını kullandığını dile getirdi. Akıllara Süleymaniyedeki İsmail Kaani - Ferhat Abdi görüşmesi ve Cemil Bayıkın Suriyede İrana alan açmak için Türkiyeye saldırdık itirafı geldi.