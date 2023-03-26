Twitterın Türkiyedeki seçim sürecini etkilemeye, muhalif algıyı üstün kılmaya yönelik adımları sürüyor. Yıllarca ABDnin gizli propaganda operasyonlarına destek olan platform Pentagonun yürüttüğü psikolojik savaşa alet olarak Türkiyeyi ve yaklaşan seçimleri hedefe aldı. 14 Mayıstaki oy verme işlemlerine yılın en önemli olayı tanımlaması yapıldı, FETÖ, PKK ve diğer muhalif hesapların etkileşimleri artırıldı. Başkan Erdoğana destek veren hesapların ise etkilişimi düşürüldü. Bu bağlamda Takvim.com.tr, CENTCOM - Twitter işbirliğinde milli iradeyi hedef alan beyaz ve kara listeli kirli operasyonu deşifre etti.