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CENTCOM'un psikolojik harbinde Türkiye ve yaklaşan seçimler hedefte! Twitter'da milli iradeye 'beyaz' ve 'kara' listeli kirli operasyon / 25.03.23

CENTCOM'un psikolojik harbinde Türkiye ve yaklaşan seçimler hedefte! Twitter'da milli iradeye 'beyaz' ve 'kara' listeli kirli operasyon / 25.03.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CENTCOM'un psikolojik harbinde Türkiye ve yaklaşan seçimler hedefte! Twitter'da milli iradeye 'beyaz' ve 'kara' listeli kirli operasyon / 25.03.23

Takvim 03:48
02

Cumhur İttifakı'nın YSK'ya sunduğu protokolde öncelik deprem / 25.03.23

Takvim 04:23
03

Ermenistan'ı devirdik 3 puanla başladık! MAÇ ÖZETİ / 25.03.23

Takvim 03:12
04

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Komşunla iyi geçin hakiki mümin ol / 26.03.23

Takvim 07:39
05

6'lıya Malatya'da tepki üstüne tepki... Vatandaş yuhaladı! Kılıçdaroğlu'na HDP sorusu / 25.03.23

Takvim 01:26
06

İYİ tiyatro, danışıklı dövüş! Yavuz Ağıralioğlu her şeyi dedi bir 'istifa' diyemedi: Tüm bu yaygara parti tabanının gazını almak için / 25.03.23

Takvim 03:00
07

6'lı koalisyon yaydı, CHP tetikçileri balıklama atladı! Marmara Üniversitesi "Başkan Erdoğan'ın diploması yok" iftiralarını bozguna uğrattı / 25.03.23

Takvim 02:33
08

Seçimlere sayılı zaman kaldı, siyasi yağma hız kazandı! Hizmet hırsızı CHP şimdi de Başkan Erdoğan'ın duyurduğu emekli zammına çöktü / 25.03.23

Takvim 03:26
09

Galatasaray sağ bek pozisyonu için yeni sezondaki hedefini buldu / 25.03.23

Takvim 01:27
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