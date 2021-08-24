Çeşme'de Alpay Kalyon adlı genç, vale tarafından öldürüldü! TAKVİM, vale terörünün peşine düştü / 24.08.21

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Alpay Kalyon, eşi ve arkadaşlarıyla Çeşme'deki mekana eğlenmeye gitti. Kulübün önünde bir çiftin kavgasına denk geldi. Onları ayırmak isterken valenin saldırısıyla can verdi. Tatilciler ve mekan sahipleri, vale terörüne tepki gösterdi: Bu kaçıncı olay. Emniyet neden mekan kapılarında vale denetimi yapmıyor. Polis karadan, Sahil Güvenlik ise denizden kızılötesi kameralarla ormanlık alanları ve plajları taradı. Oğuzhan G., Faruk B. ve Maşallah T'yi arazide kaçarken kıskıvrak yakaladı.