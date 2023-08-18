Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Elazığda düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu. Yerinde Dönüşüm Projesi’ne yaklaşık 180 bin başvurunun olduğunu belirten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyük bir imkan diyerek verilen desteği de açıkladı. Özhaseki, Köyde bir ev 1 milyon liraya mal oluyorsa biz devlet olarak 1 milyon lirayı veriyoruz. O iş yaptıkça parayı vereceğiz. Ev bitti ve sonra yarısını 2 sene sonra başlamak üzere 10 yıl boyunca sadece senedini isteyeceğiz. Şehir merkezlerinde de binalarda bulunan kardeşlerimiz en az yarısı anlaşıp bir araya geldiği taktirde aynı krediden istifa edecek. Eğer evleri biraz daha büyükse 1 milyon 300 bin liraya kadar biz para vermeye devam edeceğiz. Vatandaş kendisi evi yapacak, istediği müteahhitle anlaşarak devam edecek ve biz para vereceğiz ifadelerini kullandı.