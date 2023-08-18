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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki 'Büyük bir imkan' diyerek açıkladı: Vatandaş evini yaptıkça para vereceğiz / 18.08.23

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki 'Büyük bir imkan' diyerek açıkladı: Vatandaş evini yaptıkça para vereceğiz / 18.08.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki 'Büyük bir imkan' diyerek açıkladı: Vatandaş evini yaptıkça para vereceğiz / 18.08.23

Takvim 03:27
02

Galatasaraylı futbolcu Bodrum'da fena dayak yedi! / 13.08.23

Takvim 01:17
03

İzmir'deki CHP'li belediyelerde maaş krizi! Ücret adaletsizliğine karşı işçiler eylem yaptı / 18.08.23

Takvim 02:05
04

İmamoğlu'nun "Partiler üstü İstanbul ittifakı" diyerek göz kırptığı HDP'den alçaklık! PKK kanalında Öcalan'a özgürlük istediler / 18.08.23

Takvim 01:34
05

İmamoğlu İstanbul'u 25 yıl geriye götürdü! Önce temizlik işçileri sonra da İSPARK çalışanları grev kararı aldı / 18.08.23

Takvim 01:34
06

Dünyanın önde gelen dergisinden Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler! "Washington'ın onunla çalışmaktan başka seçeneği yok" / 18.08.23

Takvim 00:31
07

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Neftçi'yi 2-1 mağlup ederek play-off turuna yükseldi! İşte Beşiktaş'ın yeni rakibi / 17.08.23

Takvim 02:58
08

Fenerbahçe Maribor'u farklı geçti! İşte yeni rakip / 17.08.23

Takvim 03:58
09

Zorba kardeşler hukuk tanımadı! Fahiş kira artışının ardından fabrikaya kilit vurdular / 18.08.23

Takvim 03:22
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