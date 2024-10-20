Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Turkuvaz Medya Ankara Bürosunun geleneksel kahvaltılı sohbet toplantısına katıldı. Bakan Kurum, toplantıda deprem bölgesindeki son durum hakkında bilgi verdi. Kurum, 2025 yılına kadar 11 ilde evine girmeyen hiçbir depremzede kalmaması için çalıştıklarını söyledi. Kurum, muhalefet belediyelerine de destek vermeye hazır olduklarını, projelerin menfaatler doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Depozito Bilgi Sistemi Projesinin 2025te Sakaryada başlayıp, 2026da tüm Türkiyede uygulanacağını açıkladı.