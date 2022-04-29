Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan 'Meral Akşener'in TOKİ iddialarına rakamlarla yanıt! / 28.04.22

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin TOKİyi hedef alan açıklamalarına rakamlarla yanıt verdi. Murat Kurum, Soruyorum! Siz 1,1 milyon konutun yapılmasından mı rahatsız oldunuz? Siz Elazığ ve Malatyada 1 yılda 36 bin konut üretmemizden mi rahatsız oldunuz? Siz Muğlada, Antalyada, Giresunda, Rizede binlerce yeni yuva yapmamızdan mı rahatsız oldunuz? Muğlada İlyas amcanın, Antalyada İbrahim amcanın 15 günde yeni evine girmesinden mi rahatsız oluyorsunuz? Sizi ne rahatsız ediyor? Bunun bize ve millete cevabını verin! ifadelerini kullandı.