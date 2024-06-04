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Ceza alacağını anlayan DEM'li Sıddık Akış yurt dışına kaçamadan enselendi! PKK adına vergi topladı teröristlere evini açtı: Görevden alındı / 04.06.24

Ceza alacağını anlayan DEM'li Sıddık Akış yurt dışına kaçamadan enselendi! PKK adına vergi topladı teröristlere evini açtı: Görevden alındı / 04.06.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Ceza alacağını anlayan DEM'li Sıddık Akış yurt dışına kaçamadan enselendi! PKK adına vergi topladı teröristlere evini açtı: Görevden alındı / 04.06.24

Takvim 07:01
02

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu: Türkiye yeniden uzaya gidiyor! | TÜRKSAT 6A yarın Ankara'dan... / 04.06.24

Takvim 05:03
03

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: "Kalıcı olarak düşecek" | Türkiye bu ay gri listeden çıkıyor

Takvim 07:16
04

Kylian Mbappe FIFA'dan özel izinle resmen Real Madrid'de / 04.06.24

Takvim 02:06
05

Ankara'da vahşet: Eşini ve evde birlikte yakaladığı kişiyi öldürüp kendini astı / 04.06.24

Takvim 01:34
06

Jose Mourinho'dan transfer itirafları! "O isimleri istemiyorum" / 04.06.24

Takvim 08:08
07

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad öldü mü? İran kaynaklı iddialar ortalığı karıştırdı / 04.06.24

Takvim 01:49
08

"Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı: Bacağından vuruldu / 04.06.24

Takvim 01:36
09

"Orta" oyunu tam gaz! ABD başka konuşuyor İsrail başka... Gazze için ateşkes olacak mı? / 04.06.24

Takvim 07:07
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