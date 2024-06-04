DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, hakkında devam eden davaların sonucunda ceza alacağını anlayınca Van üzerinden yurt dışına kaçmak için plan yaptı. Ancak kaçamadan enselendi. Van’da gözaltına alınan Akış’ın üzerinden yüksek miktarda para çıktı. İçişleri Bakanlığı, Akışın PKK adına vergi topladığı, eylem hazırlığındaki teröristleri evinde barındırdığı, küçük yaştaki çocukları ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılımını sağladığı, örgüt karşıtı vatandaşları haraca bağladığı gerekçesiyle görevden aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkâri Valisi Ali Çelik, Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir ifadelerine yer verildi.