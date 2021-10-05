Cezayir ile Türkiye'nin arasını açmaya çalışan Batı sırtlanı Macron'a tarih dersi: Sen bilinçsiz bir ergensin! / 05.10.21

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cezayir'deki resmi tarihin gerçeklere dayalı olmadığını ve tamamen Fransa düşmanlığı üzerine kurgulandığını öne sürerek, Türklerin (Osmanlı) ülkede kurduğu hakimiyetin unutturulduğu yönündeki değerlendirmeleri tepkiyle karşılandı. Cezayir Cumhurbaşkanlığı, "Macron'un yorumları, (1830-1962 yılları arasında) Fransız sömürgeciliğine karşı yiğit direnişle kendilerini feda eden 5 milyon 630 bin şehidin anısına kabul edilemez bir hakarettir." dedi. Cezayirli siyasi aktivist Hurşi Nevi, "Cezayir'deki Osmanlı varlığında utanılacak bir taraf yok. Bilakis bu Batı sırtlanlarının hesaplarını yüzyıllar boyunca durduracak bir duvardı." ifadelerini kullandı.