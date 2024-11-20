FETÖnün Türkiyeye kurduğu kalleş pusulara ön ayak olan CHPnin 15 Temmuzdan önce 17-25 Aralık ihanetinden sonra CIA ve İsrail istihbarat servisi MOSSADla yuvarlak masa toplantısı yaptığı ortaya çıktı. 21 Haziran 2014te İstanbulda, 24 Haziran 2014te Ankarada yapılan toplantılara CHPnin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA -Pentagon ajanı Michael Rubin katıldı. Peki, CIA - MOSSAD - CHP zirvesinde hangi kararlar alındı? Halkbank kumpası bu masada mı tasarlandı? TAKVİM’in gündeme getirdiği haber sonrası CHP, Rubin ve Arbell’i Türkiye’ye getirdiklerini doğruladı. Rutin bir toplantı argümanına sığınıldı.