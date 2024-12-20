CHPnin FETÖ kumpaslarının siyasi ayağı olduğu bir kez daha tescillendi. 17-25 Aralık sonrası CIA ve MOSSADla yuvarlak masa toplantıları yapan CHP yönetiminin Ekim 2014te Türkiyedeki darbe süreçlerinde etkin parmağı olan, 28 Şubatın akıl hocası olarak bilinen Alan Makovsky ile Washingtonda masaya oturduğu ortaya çıktı. Makovskyin CHPye lobi oluşturmak için talimatlar verdiği tespit edildi. Peki, CHPli Yurter Özcan 15 Temmuzdan iki gün önce Makovsky ile neyin pazarlığını yaptı? Kılıçdaroğlunun adaylığı Makovsky tarafından mı planlandı? Takvim.com.tr sır görüşmeyi belgeleriyle deşifre etti.