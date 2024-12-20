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CHP 17-25 Aralık sürecinde 28 Şubat'ın beyni Makovsky'den ne talimat aldı? TAKVİM ihanet toplantısını ifşa ediyor: Bomba Kılıçdaroğlu detayı / 20.12.24

CHP 17-25 Aralık sürecinde 28 Şubat'ın beyni Makovsky'den ne talimat aldı? TAKVİM ihanet toplantısını ifşa ediyor: Bomba Kılıçdaroğlu detayı / 20.12.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP 17-25 Aralık sürecinde 28 Şubat'ın beyni Makovsky'den ne talimat aldı? TAKVİM ihanet toplantısını ifşa ediyor: Bomba Kılıçdaroğlu detayı / 20.12.24

Takvim 05:38
02

Rusya askeri üslerini Suriye’den Libya’ya mı taşıyor? Uydu görüntülerinden sonra Hafter iddiası / 20.12.24

Takvim 03:44
03

Özgür Suriye'deki ayak bağı: Fransa | Jakobenlerin "teröristan" hayali: PKK'yı yalnız bırakmayız / 20.12.24

Takvim 03:39
04

Esad'ın devrilmesi sonrası Putin'den ilk açıklama! "Başkan Erdoğan" vurgusu: Türkiye Suriye'de sınırının güvenliği için gerekeni yapıyor / 20.12.24

Takvim 02:30
05

TSYD'den "kayyum" açıklaması: Oğuz Tongsir'in yerine Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan atandı | Tongsir'in skandalları bitmedi / 20.12.24

Takvim 03:19
06

Başkan Erdoğan'dan Kahire'deki D-8 Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Hedef terörsüz Suriye / 20.12.24

Takvim 06:12
07

Galatasaray'dan Paulo Dybala açıklaması: Gayet normal! / 20.12.24

Takvim 02:56
08

Arap basını Anderson Talisca transferini duyurdu! İşte anlaşma detayı / 20.12.24

Takvim 03:30
09

Dünya devi Victor Osimhen transferi için forvetlerini gözden çıkardı! / 20.12.24

Takvim 03:26
10

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Takvim 03:11
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