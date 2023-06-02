28 Mayıs’ta Başkan Erdoğan, 8’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sandığa gömdü. 12 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu ise ‘mücadeleye devam edeceğim’ diyerek CHP koltuğu bırakmayacağını adeta ilan etti. Yaşanan bu gelişmeler CHP tabanında büyük tepkilere yol açarken, Eski CHPli vekil Kılıçdaroğlunu topa tuttu.CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmelidir. Onun kafasının arkasında CHP, Atatürk falan yok. Tayyip Erdoğandan fazla Atatürkçü mü var? Bakıyorsunuz uçakların arkasında Atatürk ve Türk bayrağı uçuyor. Balkon konuşması yapıyor, bir yanda Atatürk bir yanda kendi posteri var. Cumhuriyetin kurucu unsuru geçmişte 7 düvelle savaştı, Kılıçdaroğlu bu seçimde 7 düveli yanına aldı ifadelerini kullandı.