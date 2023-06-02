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CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Onun kafasının arkasında CHP, Atatürk falan yok / 01.06.23

CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Onun kafasının arkasında CHP, Atatürk falan yok / 01.06.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Onun kafasının arkasında CHP, Atatürk falan yok / 01.06.23

Takvim 01:19
02

28 Mayıs sadece Bay Bay Kemal’i değil Kandil’i de sarstı! PKK'nın büyükbaşı Kılıçdaroğlu'nu suçladı / 01.06.23

Takvim 01:24
03

Aslan’a Belçikalı Maestro! Galatasaray taransfer için hazır... / 02.06.23

Takvim 01:26
04

Beşiktaş'tan Gomez hamlesi! Kartal Paraguaylı orta saha oyuncusunun peşinde.... / 02.06.23

Takvim 01:08
05

Megakent mega vurgun! İmamoğlu'ndan son 1 yılda ballı ihaleler, tek kalemde milyon liralar: Depreme bütçe yok ama yandaşa ihya var / 01.06.23

Takvim 05:30
06

İngiltere'de market ürünlerine alarmlı önlem: Gıda enflasyonu 45 yılın zirvesine çıktı! / 01.06.23

Takvim 02:06
07

ABD Başkanı Joe Biden Hava Kuvvetleri Akademisi'nin mezuniyet töreninde yere düştü / 01.06.23

Takvim 02:48
08

Bölücüler birbirini satmaya başladı! Siyaseti bırakan Selahattin Demirtaş ile HDPKK arasında çatışma: İşte istifanın perde arkası... / 01.06.23

Takvim 05:22
09

8'li koalisyon hezimet sonrası toparlanamıyor! DEVA Partisi'nde üst düzey istifa: İstanbul İl Başkanı Erhan Erol görevi bıraktı / 01.06.23

Takvim 02:59
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