12 kahraman askerimizin şehit olduğu CHP yine PKKnın siyasi ayağı HDPKK/DEM ile aynı safta yer aldı. TBMMde 12 şehidimiz yayınlanacak ortak bildiriye karşı çıktılar. Büyük tepkilere neden olan skandal karar sıcaklığını korurken CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan yeni bir rezilliğe imza attı. CHP’nin fonladığı Halk TVde konuşan Akdoğan, PKK ve siyasi uzantınsını savunarak, terörü hükümetin hortlattığını dile getirdi. Bunula yetinmeyen CHPli Akdoğan küstah sözlerini sürdürerek, Buradaki temel mesele şu seçim dönemi geliyor, ne zaman seçim zamanı yaklaşsa, ne zaman iktidar sıkışsa şehit haberleri bir bir kerpiç evlere, sıvalı evlere, boyasız evlere düşüyor ifadeleriyle şehitlerimiz üzerinden hükümeti hedef aldı.