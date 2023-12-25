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CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, fondaş Halk TV'de PKK ve DEM'i akladı şehitlerimiz üzerinden küstah sözlerle hükümeti hedef aldı / 24.12.23

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, fondaş Halk TV'de PKK ve DEM'i akladı şehitlerimiz üzerinden küstah sözlerle hükümeti hedef aldı / 24.12.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, fondaş Halk TV'de PKK ve DEM'i akladı şehitlerimiz üzerinden küstah sözlerle hükümeti hedef aldı / 24.12.23

Takvim 02:08
02

Emeklilikte yeni dönem: Tamamlayıcı sistem desteklenecek! Malul aylığı alana işe dönüş yolu açılacak

Takvim 02:16
03

Asgari ücrette son viraj! Artış ne kadar bekleniyor? Karar ne zaman açıklanacak?

Takvim 01:58
04

CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail’den Mısır'a çağrı: Bölgeyi boşaltın / 24.12.23

Takvim 02:49
05

PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM'e yol yürüyen CHP lideri Özgür Özel'e Manisa'daki şehit cenazesinde tepki yağdı: Özgür dışarı / 24.12.23

Takvim 02:17
06

AK Parti 81 ilin 74'ünde aday çıkaracak! Beklenen tarih belli oldu! Adaylar ne zaman ilan edilecek? / 25.12.23

Takvim 01:31
07

Son yolculuğuna uğurlanan şehit Kemal Aslan'ın babası: "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" / 25.12.23

Takvim 02:42
08

Türkiye'nin en büyük ikinci pisti! Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni pistini Başkan Erdoğan açacak / 25.12.23

Takvim 02:18
09

CHP ve HDPKK/DEM'den yeni skandal | Şehitlerimiz için ortak bildiri yayınlama teklifini reddettiler! AK Parti'den çok sert tepki / 23.12.23

Takvim 03:40
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