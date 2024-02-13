Yerel seçimlere giderayak CHP içindeki kaos büyümeye devam ediyor. Aday belirleme sürecinde yaşanan güç çekişmesinin gölgesinde CHP Avcılar Belediye Başkan adayları kazan kaldırdı. Özgür Özelin Avcılarda Utku Caner Çaykara ismini aday gösterme kararı büyük tepkilere neden oldu. CHP Avcılar Belediye Başkan adayları, CHP Genel Merkezine tepki göstererek sert uyarıda bulunarak, Avcılar dışından bir belediye başkan adayı istemediğimizi, bunun Avcılar halkı tarafından da kabul görmeyeceğini ilan ediyoruz. açıklamasında bulundu. Öte yandan Avcıların mevcut belediye başkanı Turan Hançerliyi destekleyenler, CHP İl Binası önünde Utku Caner Çaykaranın aday gösterilme kararını protesto etmişti.