CHPde kurultay geçti ama kaos hala dinmedi. 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyasının sona erdiği partide yeni genel başkan Özgür Özelin A Takımı belli oldu. Kılıçdaroğluna yakınlığıyla bilinen eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, PM için yeterli oy sayısına ulaştı ancak kadın kotasından dolayı PM listesine seçilemedi. CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç ise Salıcının PMye girememesi üzerine 10 Aralık hareketi tasfiye edildi. Artık partide etkin değiller dedi. PMye giremeyen Oğuz Kaan Salıcının ise farklı bir şekilde aksiyon alacağı, parti içi muhalefet yapıp ayrı bir hareket oluşturacağı ya da yeni parti kuracağı söyleniyor.. Bu durum CHP bölünüyor söylentilerini kuvvetlendirdi.