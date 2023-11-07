×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
CHP bölünüyor mu? Oğuz Kaan Salıcı yeterli oyu aldı ama PM listesine giremedi: 10 Aralık Hareketi'nde yeni parti sinyali / 06.11.23

CHP bölünüyor mu? Oğuz Kaan Salıcı yeterli oyu aldı ama PM listesine giremedi: 10 Aralık Hareketi'nde yeni parti sinyali / 06.11.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

CHP bölünüyor mu? Oğuz Kaan Salıcı yeterli oyu aldı ama PM listesine giremedi: 10 Aralık Hareketi'nde yeni parti sinyali / 06.11.23

Takvim 01:08
02

KULİSLER PATLADI | Tavşan aday Özgür Özel'i koltuğa oturtan Ekrem İmamoğlu 2028 cumhurbaşkanlığı seçimleri için el ovuşturuyor / 06.11.23

Takvim 00:54
03

Turgay Ciner'in Habertürk'ü siyonistlerin değirmenine su taşıdı: Hamas'ı terör örgütü ilan ettiler | Tepkiyi yediler özür dilediler / 06.11.23

Takvim 00:56
04

İsrail’in kara propagandasına yapay zeka da dahil oldu: ChatGpt Hamas ile ilgili metinleri çevirmiyor! Sansürcünün cevabı sabit: Terör örgütü / 06.11.23

Takvim 01:02
05

Emekliye ek zam! SSK ve Bağ-Kur emeklileri için çalışma sürüyor... Masada hangi formüller var?

Takvim 00:54
06

Gitti baba-oğlu geldi abi-kardeş! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu yorumu: Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi / 07.11.23

Takvim 02:19
07

Financial Times: Gazze katliamının İsrail ekonomisine etkisi! İsrailli işletmelerin 3'te 1'i kapandı! Netanyahu'ya başkaldırı: Aklını başına topla

Takvim 03:10
08

Bakımı kiracı tamir faturasını ev sahibi karşılar! Kullanım alanlarının onarım masraflarını kim öder? Tadilatlar kiracıya mı ait?

Takvim 02:47
09

CHP yine aynı CHP! İsimler değişiyor terör sevgisi değişmiyor! PKK cenazelerinde boy gösteren Tanrıkulu Özel'in listesinde / 06.11.23

Takvim 01:10
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı