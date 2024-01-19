CHPli Büyükçekmece Belediyesine sabah saatlerinde yapılan rüşvet operasyonunda, Mali Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi, belediye binasındaki bürolarına getirilerek arama ve inceleme yapıldı. Yaşanan gelişmeler sırasında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş iğrenç saldırıda bulundu. Kalabalık içerisinde ne olduğunu anlamaya çalışan kadına öfkelenen Akkuş, kadının önce boğazını sıktı ardından da Sanane ulan diyerek mide bulandıran küfürler etti.