CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HEDEPKKnın TBMMde CHP grubunun yanında bir siyasi parti olduğunu vurgulayarak ittifak için zemin yokladı. Gün aşırı bebek katili Abdullah Öcalana ve PKKya methiyeler düzen HEDEPlilerle hiçbir sorunu olmadığını belirten Özel, Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin dedi. Özel, HEDEPlilerle görüşeceğini söyledi. HDPye yanaşmak için Başkan Erdoğanı iftira atan Özgür Özel, Tayyip Erdoğan bombalattı orayı, o köylüler onun emriyle öldürüldü. şeklinde skandal ifadeler kullandı.