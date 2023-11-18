×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
CHP değişmiyor! Özgür Özel 'yerelde ittifak' uğruna HEDEPKK'yı akladı: Hiçbir sorunumuz yok, şeytanlaştırmam... Skandal "Roboski" sözleri... / 18.11.23

CHP değişmiyor! Özgür Özel 'yerelde ittifak' uğruna HEDEPKK'yı akladı: Hiçbir sorunumuz yok, şeytanlaştırmam... Skandal "Roboski" sözleri... / 18.11.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

CHP değişmiyor! Özgür Özel 'yerelde ittifak' uğruna HEDEPKK'yı akladı: Hiçbir sorunumuz yok, şeytanlaştırmam... Skandal "Roboski" sözleri... / 18.11.23

Takvim 03:10
02

Başkan Erdoğan'ın "İsrail sende atom bombası nükleer bomba" var sözleri sonrası liste ortaya çıktı: 9 ülke 12 bin 512 savaş başlığı / 17.11.23

Takvim 02:56
03

Katil İsrail'in Gazze soykırımın gölgesinde 6. Cuma! Soykırımcılardan Mescid-i Aksa'da yaşananları aktaran Türk medyasına saldırı / 17.11.23

Takvim 02:26
04

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Almanya'da dünyaya çok net mesaj! "İsrail yalanı çok iyi söyler" / 17.11.23

Takvim 02:15
05

Meral Akşener'den "ittifak için baskı yapılıyor" itirafı: Psikolojik harple karşı karşıyayız / 17.11.23

Takvim 03:05
06

CHP fondaşlarına RTÜK tokadı! FOX, Tele1, Halk TV ve KRT yayın ihlalleri nedeniyle üst sınırdan idari para cezası aldı / 18.11.23

Takvim 02:44
07

Kronik sakat denilen Wilfried Zaha'ya Al Hilal talip çıktı! Galatasaray'a teklif yapmayı planlıyorlar / 18.11.23

Takvim 01:10
08

Hande Ataizi, galaya milyon dolarlık emanet takısıyla katıldı! Oyuncuyu korumalar adım adım takip etti / 18.11.23

Takvim 01:00
09

CHP'deki 'delege borsası' skandalında ikinci perde! 200 bin TL + lüks araba | İmamoğlu'ndan 10 bin dolarlık ödeme 50 milyon dolarlık şaibe / 17.11.23

Takvim 00:00
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı