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CHP - DEM hattındaki 'Öcalan' pazarlığı sonrası PKK'lı Helin Ümit'ten kirli ittifaka övgü: Yerel demokrasiyi ve iradeyi oluşturmak çok önemli / 16.01.24

CHP - DEM hattındaki 'Öcalan' pazarlığı sonrası PKK'lı Helin Ümit'ten kirli ittifaka övgü: Yerel demokrasiyi ve iradeyi oluşturmak çok önemli / 16.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP - DEM hattındaki 'Öcalan' pazarlığı sonrası PKK'lı Helin Ümit'ten kirli ittifaka övgü: Yerel demokrasiyi ve iradeyi oluşturmak çok önemli / 16.01.24

Takvim 01:05
02

PKK'nın Avrupa ayağından CHP - DEM ittifakına kirli yol haritası: Süreç Öcalan'ın özgürleştirilmesine müsait / 15.01.24

Takvim 00:59
03

ABD, CIA ve FETÖ aparatı Ruşen Çakır CHP'yi 'DEM'liyor! Kirli ittifakı akladı şehitlerimize dil uzattı: DEM Parti'ye Türkiye'nin ihtiyacı var / 15.01.24

Takvim 00:54
04

MSB duyurdu! Suriye ve Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı: PKK'nın finans kaynaklarına ağır darbe / 15.01.24

Takvim 01:00
05

Yine İETT vakası! Vatandaştan Ekrem İmamoğlu ve yönetimine salvo: "Halka bu eziyeti çektiriyorsunuz, lanet olsun" / 16.01.24

Takvim 02:40
06

İran ordusu Irak'ta ABD'yi vurdu! Amerikan üslerine çok sayıda füze fırlatıldı / 16.01.24

Takvim 02:25
07

Katiller birbirine düştü | Terör devleri İsrail'de iç karışıklık alarmı! Muhalefet lideri Yair Lapid fitili ateşledi: Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant görüşmüyor / 16.01.24

Takvim 01:53
08

FETÖ tetikçisi Cevheri Güven'in köstebeği deşifre oldu! Polis memuru hakkında yeni bilgilere ulaşıldı / 16.01.24

Takvim 01:30
09

CHP'li İBB'nin terör partisi DEM'e tahsis ettiği salonda bebek katili Abdullah Öcalan ve PKK propagandası yapıldı / 15.01.24

Takvim 01:11
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