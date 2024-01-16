CHP - DEM hattındaki seçim ittifakı bebek katili Abdullah Öcalanın özgürleştirilmesi temeline oturtuldu. DEMli Tayip Temel, Asıl gündem Öcalan ve kayyumlardı deyip Özgür Özelin pazarlık masasına oturduğunu itiraf etti. CHP - DEM hattındaki Öcalan pazarlığı sonrası PKKlı Helin Ümitten kirli ittifaka övgü gecikmedi. Ümit, Yerel demokrasiyi ve iradeyi oluşturmak çok önemli deyip yerel özeklik talebiyle pazarlıkta el yükseltti. PKKnın Avrupa ayağı ise Süreç Öcalanın özgürleştirilmesine müsait açıklamasını yaparak CHP ve DEMe yol haritası çizdi.