İstanbulu kaybetme endişesi CHPyi terör örgütü PKK ile masaya oturttu. Ekrem İmamoğlunun DEMle ittifak uğruna hem Kandildeki hain kadrosuna hem de PKKnın Avrupa ayağına 100 milyon dolar para aktardığı ortaya çıktı. Aralık 2023te başlayan DEMli pazarlık trafiğinde kent uzlaşısı; kavramı doğdu. Ekrem İmamoğlu Brüksele giden DEMli heyetin uçak biletini bile aldı. Takip eden süreçte Başak Demirtaş adaylıktan el çektirildi, Saraçhaneden PKK elebaşı Remzi Kartal adına yüklü bir ödeme yapıldı. 8 Şubata kadar süren görüşme trafiğinde artan istekler sonrası İmamoğlu, Kürtlerin de HDP’nin de Önderliğin de a… s…m” şeklinde küfürler savurdu ancak sonrasında çark etti. Ne istiyorlarsa verin diyen İmamoğlu, 15 Şubatta da PKK ile Esenyurt mutabakatı yaptı. Bu süreçte DEM adına Azad Barış, İmamoğlu adına Resul Emrah Şahan ve Mahir Polat başrolü oynadı. Peki, Kandile yapılan 100 milyon dolarlık ödeme İBB kasasından mı çıktı?