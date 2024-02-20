Kent uzlaşısı maskesine sığınıp DEMe göre aday belirliyoruz itirafında bulunan CHP, Esenyurtta Ali Gökmeni çekip Ahmet Özeri aday gösterdi. Güngören ilçesi için ise Yüksel Yalçını aday gösterdi. TAKVİM, CHPnin DEM tuttuğu Özeri mercek altına aldı. Ekrem İmamoğlunun da danışmanı olan Ahmet Özerin sözde Kürdistan hayalleri kurup Devlet kurmak Kürtlerin hakkı şeklinde beyanatlar verdiği ortaya çıktı. Kandille ağız birliği yapıp olmayan Kürt sorununu varmış gibi lanse eden Özer yerel özerklik talep edip anayasa değişikliği de istedi. CHPnin Esenyurt adayı, Türkiyenin PKKya yaptığı operasyonlara dil uzatıp Türkiye yanlış yapıyor. HDP’nin önü açılmalı dedi. Öte yandan Özerin 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi HDPye aday olmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı.