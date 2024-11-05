Terörle arasına mesafe koymayan Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı. Kent uzlaşısı maskesiyle ittifak yapan CHP ve DEM, devletin teröre müsamaha göstermeyeceğini bile bile sabıkalı isimleri tercih ederek sistemi kilitlemek istedi. Kayyum atanınca da planlı ve kirli provokasyonlar baş gösterdi. Özgür Özel küstah sözlerle Başkan Erdoğanı hedef alıp Mardin yollarına düştü! Ekrem İmamoğlu yine DEMini belli etti. DEM ise ikinci bir 6-8 Ekim provokasyonuna niyetlenip Devlete karşı direneceğiz duyurusu yaptı.