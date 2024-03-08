CHP - DEM ittifakı tehlike arz edecek boyuta ulaştı. PKK elebaşı Mustafa Karasu Kandildeki ininden Özgür Özele kayyum talimatı verdi. Karasudan sonra sahneye Reyhanlı katliamının sorumlularından THKP-C elebaşı Mihraç Ural çıktı. Başkan Erdoğan ve AK Partiye nefret kusan Ural, Üçüncü yol DEM-CHP ortaklığının desteklenmesi diyerek CHP ve DEMe safları sıkılaştırın talimatı gönderdi. Kent uzlaşısı maskeli bölücü iş birliği adına oy dilenen Ural, Büyükşehirlerin ve sahil şeridindeki belediyelerin kazanılmış olması bu yeni seçimler açısından büyük önem taşımaktadır dedi. Uralın daha önce faşist dediği CHPli Lütfü Savaş için açık açık destek istemesi CHPnin direkt teröristbaşları ile uzlaştığını gözler önüne serdi.