CHPnin TBMM çatısı altında dokunulmazlık zırhı kullanarak delege borsası kurduğu ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlunun kasası Özgür Karabatın makam odasında delegelere kargo poşeti içinde para verdiği mahkeme tutanaklarına geçti. Söz konusu para trafiğinin 1-3 Kasım 2023 tarihleri arasında yapıldığı değerlendiriliyor. Öte yandan Bitlis delegesi Veysi Uyanık, İstanbuldaki bir otelde İmamoğlunun kendine Özgür Özeli destekle diğer detayları Özgür Karabat ile hallet dediğini anlattı. Takvim.com.tr delege pazarlığının görüntüsüne ulaştı. Görüntülerde Özgür Özel ve Özgür Çelik de yer alıyor.