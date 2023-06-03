28 Mayıstaki hezimet sonrası CHPde kazan kaynıyor. Kemal Kılıçdaroğlu önce tüm MYKnın istifasını alıp Koltuğu bırakmayacağım mesajı verdi sonra da koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. CHP Genel Merkezinin 12. katındaki görüşme sonrası Takvim.com.tr kulislere daldı. Koltuğuna göz dikenlerin sesini kesmek isteyen Kılıçdaroğlunun yerel seçim sürecini öne sürerek partinin başında kalacağı, bu süreçte kurultay hazırlıkları yapacağı konuşulanlar arasında. İmamoğlunun okul arkadaşı Fatih Portakal da ekimde kurultay yapılacağını, delege yapısı nedeniyle Kılıçdaroğlunun kesin kazanacağını dile getirdi. İmamoğlunun yerel seçimlerde yeniden aday yapılacağını dile getiren Portakal, İBB Meclisinde çoğunluğu sağlaması durumunda İmamoğlunun CHP Genel Başkanlığına getirileceğini öne sürdü.