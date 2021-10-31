CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'ten Kılıçdaroğlu'na tezkere tepkisi: Daha önce Cumhuriyet'e ihanet mi etti? / 30.10.21

CHP, Suriye ve Irak tezkeresine PKK’nın siyasi kolu HDP ile birlikte Hayır oyu verdi. CHPye tepkiler yükselirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir skandala daha imza atarak Suriye tezkeresine Evet demenin Cumhuriyete ihanet anlamına geleceğini söyledi. Kılıçdaroğluna bir tepki de CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateşten geldi. Ateş, Hayır oyu CHP’nin tarihi misyonuyla çelişiyor. Bu CHP’nin tavrı değil, Yeni-CHP’nin tavrı. Eğer ‘Evet’ demek Cumhuriyet’e ihanetse, Kılıçdaroğlu daha önceki aynı tezkerelere ‘Evet’ diyerek Cumhuriyet’e ihanet mi etti? ifadelerini kullandı.