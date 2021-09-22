CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş duyurdu: Katil Esed'den Kılıçdaroğlu'na "buluşalım" çağrısı / 22.09.21

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İktidar hırsıyla hem FETÖ hem PKK'nın desteğini almak için binbir takla atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son olarak katil Esad'la yakınlaştığı ortaya çıktı. CHP'li Barış Yarkadaş'ın açıklamasına göre yüz binlerce masum sivilin katledilmesinin ve milyonlarca insanın mülteci durumuna düşmesinin ana sorumlusu olan katil Beşar Esed’den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “buluşalım" çağrısı yapıldı.