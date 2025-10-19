Eskişehir’in Beylikova ilçesindeki dev Nadir Toprak Elementleri sahası, Türkiye’nin stratejik enerji ve madencilik hamlesinde öncü rol oynuyor. Başkan Erdoğan, 694 milyon tonluk rezervin hiçbir ülkeye verilmesinin söz konusu olmadığını vurgularken, CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin, ÇED olumlu raporuna rağmen tesise engel çıkarmaya çalıştığı ortaya çıktı. Skandalın belgelerini paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bugün çıkıp Neden maden işletmiyorsunuz? diye soruyorlar. Bu nasıl bir iki yüzlülük! ifadelerini kullandı.