Türkiye karşıtı bileşenler Almanyanın Köln kentinde bir araya geldi. CHPli Sezgin Tanrıkulu, HDPli Sibel Yiğitalp, PKK destekçisi Şebnem Korur Fincancı, Selahattin Demirtaşın eşi Başak Demirtaş ve CHPnin kol kanat gerdiği FETÖnün kullanışlı aparatı Melek Çetinkaya ihanet konferansında boy gösterdi. Daha önceden Kılıçdaroğlu tarafından Gazi TBMMye sokulan FETÖ şakşakçısı Çetinkaya, “Ben Gülen cemaatinden hiçbir terörist olanı görmedim, sizler gördünüz mü? şeklinde skandal bir açıklama yaparak Fetullahçı Terör Örgütüne arka çıktı.