Cumhuriyet Halk Partisinin ikiyüzlü siyaseti kendilerinin evet oyu kullandığı ve TBMMde kabul edilen e- Ticaret kanununun bazı maddelerinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurmalarıya bir kez daha ifşa oldu. İkiyüzlülükleri ifşa olunca CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yeni bir manipülasyona girişse de başarısız oldu. CHPnin önce evet dediği daha sonra iptal için AYMye başvurmasıyla yaptığı dönüşün sebebi merak konusu oldu. Akıllara şu soru geldi; CHP monopolcülüğün daha mı iyi olduğuna kanaat getirdi?