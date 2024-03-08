CHP koltuğuna oturduğu ilk gün terör tutuklusu Selahattin Demirtaşa selam çakan, Türkiye düşmanlarının elini öpen ve yerel seçimlerde terör partisi DEMin yol arkadaş olan Özgür Özelin kirli ortaklığı bir kez daha gözler önüne serildi. Terör uzantısı DEM Parti’nin Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç, CHP fondaşı KRT’de kirli birlikteliği itiraf etti. Kılıç, İttifak yaptığımız, kent uzlaşısı yaptığımız yerlerde tabi ki sürecin bir parçası, sürecin paydaşı da CHP’dir. Bunu gizleyecek ya da sakınacak bir durum bizim açımızdan. CHP için varsa onu bilemem” ifadelerini kullandı.