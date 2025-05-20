Yolsuzluktan tutuklanan CHPli eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan skandalları görmezden gelen CHP medyası algıyı Süleymancılara çevirdi. CHPnin fonladığı birçok haber kanalında Süleymancılara yönelik operasyon düzenlendiği iddia edildi. Süleymancılara yönelik operasyon yapıldığı iddiası sonrası ABDden fonlandığı bilinen CHP yandaşı Ruşen Çakır da fondaş medyadaki haberler üzerinden hükümete ve Başkan Erdoğana parmak salladı. Yetmedi Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise Süleymancılara yönelik yapılan operasyonların Ekrem İmamoğluna yapıldığını iddia etti. CHP kanadından gelen peş peşe Süleymancı çıkışını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Süleymancılar İmamoğlucu mu diyor yoksa İmamoğlu Süleymancı mı? diye sordu.