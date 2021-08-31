CHP Gençlik Kolları'ndan çalıntı reklam filmi! Videodaki Emiralp Canikli'nin babasından tepki var: Yargıya gideceğiz / 31.08.21

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CHP Samsun Gençlik Kolları, bundan 9 yıl önce Samsunspor için hazırlanan reklam filmininin görüntülerini kullanarak "AŞK 17 harflidir Kemal Kılıçdaroğlu" başlığıyla kullandı. Görüntü çekildiğinde 12 yaşında olan, 21 yaşındaki Emir Canikli, "Ben öyle bir şey demedim. Biz esnafız, partimiz olmaz. Bizi siyasete bulaştırmasınlar" derken, babası İbrahim Canikli ise "Oğlumun Samsunspor yenilgisi sonrası tepkisini siyasi amaçla kullandılar. Bu şık olmadı. Videoyu kaldırmazlarsa yargıya gideceğiz" dedi.