Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğanın müjdesini verdiği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hakkında yaptığı paylaşımda TOKİnin ihalelerinin iptal olduğunu iddia etmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kılıçdaroğlunun sözlerine tepki gösterdi. Kurum, Sayın Kılıçdaroğlu, işiniz zor. Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini açıktan destekleyebiliyorsunuz ne topyekun reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız dedi.