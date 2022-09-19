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7/24 Dinle Takvim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut sözlerine Bakan Murat Kurum'dan tepki / 19.09.22
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut sözlerine Bakan Murat Kurum'dan tepki / 19.09.22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut sözlerine Bakan Murat Kurum'dan tepki / 19.09.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut sözlerine Bakan Murat Kurum'dan tepki / 19.09.22

Takvim 01:36
02

Rusya'da bir "gizemli" ölüm daha! Putin'in en yakınlarından Sungorkin ani bir şekilde öldü: 3 dakika içinde önce boğuldu ardından... / 16.09.22

Takvim 04:53
03

Çok tartışılan yabancı kuralı ile ilgili iki farklı uygulama gündeme oturdu! / 13.09.22

Takvim 02:35
04

Piyasaya 50 milyarlık doping! KOBİ'lere dev destek yolda / 11.09.22

Takvim 01:30
05

Türkiye'nin doğal gaz depoları dolu: "100 liraya mal ettiğimiz gazı 20 liraya satıyoruz" / 19.09.22

Takvim 02:26
06

Donmaktan korkan Avrupalı Türkiye'de ısınacak! Rezervasyonlar yüzde 50 arttı / 19.09.22

Takvim 02:16
07

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Ümit Aygül'den kadın çalışana taciz: "Ölümle tehdit etti" / 19.09.22

Takvim 03:13
08

Rusya gazı kapattı, Avrupa felakete sürüklendi! Bild gazetesi fırıncının isyanını manşet yaptı / 19.09.22

Takvim 00:36
09

‘Bozkurt Kemal’ tiyatrosunun içinde yer alan çakma 'ülkücü' CHP Meclis Üyesi Selim Kaptanoğlu'nun HDP aşkı / 19.09.22

Takvim 02:25
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